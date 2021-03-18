Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Президент РФ Владимир Путин поздравил Крым и Севастополь с седьмой годовщиной воссоединения с Россией, сообщает RT.
В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя российский лидер отметил, что эта дата является исторической и возвращение полуострова - праздник для всей огромной России.
«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны», - сказал Путин.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Соответствующий договор был подписан 18 марта.
Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».
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