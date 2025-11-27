Путин: Россия ждет делегацию США на следующей неделе
Визит американской делегации в Россию ожидается в первой половине следующей недели. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции в Бишкеке он отметил, что если дело дойдёт до предметного обсуждения мирного плана по Украине, то с российской стороны за столом переговоров будет его помощник Владимир Мединский.
«Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включён тоже мой помощник Юрий Ушаков», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
