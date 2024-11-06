Путин: Россия вела переговоры с Украиной
Москва не только готова к переговорам с Киевом, но и вела их в самом начале конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
«И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что украинская сторона по совету извне этот договор отвергла.
Экс-президент США, кандидат на должность главы государства Дональд Трамп не сможет остановить конфликт вокруг Украины, сообщил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru