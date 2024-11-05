СМИ: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп может завершить конфликт вокруг Украины с помощью ультиматума лидерам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, сообщает The Hill.

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Отмечается, что в случае победы на выборах Трамп способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры с Москвой. Бывший президент может использовать в качестве рычага давления помощь со стороны Вашингтона. Также политик может пригрозить России расширением поддержки Киева и «разрушительной экономической войной».

Данные меры могут оказаться эффективными, так как положение Украины и России близко к «цугцвангу», когда любой ход ведет к ухудшению их позиций.

Экс-президент США, кандидат на должность главы государства Дональд Трамп не сможет остановить конфликт вокруг Украины, сообщил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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