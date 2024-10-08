Путин: Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов РФ

На очередном заседании Совета глав государств Содружества он указал, что страны СНГ являются для России соседями, друзьями и стратегическими партнёрами, и Москва настроена на всемерное укрепление сотрудничества.

«Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», - заключил российский лидер.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что США пытаются оторвать Россию от СНГ тезисом об «угрозе с Востока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

