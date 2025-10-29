Дмитриев предупредил о подорожании топлива в США из-за санкций против России
Полностью заменить Россию на мировом нефтяном рынке невозможно. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, по этой причине введённые США санкции против российской нефти приведут к сокращению объёма поставки во всём мире, и, как следствие, к росту цен на энергоресурсы.
«И к росту цен на топливо в США», - заключил он.
Ранее попавшая по американские санкции компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои зарубежные активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист рассказала, как защитить голос от копирования с помощью ИИ
- Россиянам рассказали, как сохранить любовь
- «Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора
- Песков объяснил, как следует договариваться с Трампом
- Песков: Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона»
- Умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актер дубляжа Андрей Гриневич
- «Не медом намазано!»: Что ждет Елену Булукову в «разоренном» МХАТе после Кехмана
- Дмитриев предупредил о подорожании топлива в США из-за санкций против России
- Суд Парижа разрешил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США
- Непрозрачный триллион: Зачем деловому туризму понадобился свой код
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru