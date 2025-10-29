Дмитриев предупредил о подорожании топлива в США из-за санкций против России

По его словам, по этой причине введённые США санкции против российской нефти приведут к сокращению объёма поставки во всём мире, и, как следствие, к росту цен на энергоресурсы.

«И к росту цен на топливо в США», - заключил он.

Ранее попавшая по американские санкции компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои зарубежные активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

