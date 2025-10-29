Суд Парижа разрешил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США

Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин разрешено выдать властям США. Как пишет RT, соответствующее решение принял суд Парижа.

Посольство РФ получило доступ к задержанному во Франции баскетболисту Касаткину

Отмечается, что теперь своё одобрение на экстрадицию спортсмена должны дать премьер-министр и министр юстиции Франции.

Адвокат баскетболиста Адриан Бийемаз отметил, что приговор может быть обжалован в кассационном суде.

Касаткин был задержан во Франции в июне. Его подозревают в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций. Как пишут «Известия», ранее баскетболист отказался от экстрадиции.

ФОТО: ТАСС
