Суд Парижа разрешил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США
Задержанный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин разрешено выдать властям США. Как пишет RT, соответствующее решение принял суд Парижа.
Отмечается, что теперь своё одобрение на экстрадицию спортсмена должны дать премьер-министр и министр юстиции Франции.
Адвокат баскетболиста Адриан Бийемаз отметил, что приговор может быть обжалован в кассационном суде.
Касаткин был задержан во Франции в июне. Его подозревают в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций. Как пишут «Известия», ранее баскетболист отказался от экстрадиции.
