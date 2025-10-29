Непрозрачный триллион: Зачем деловому туризму понадобился свой код

Устойчивая классификация поможет эффективнее развивать российский бизнес-сегмент туризма, заявил НСН Дмитрий Горин.

Российская экономика сможет заработать куда больше денег, если выведет бизнес-туризм из непрозрачного поля, рассказал вице президент Российского союза туриндустрии (РСТ) , председатель Союза Агентств Делового туризма (САД) Дмитрий Горин в разговоре с НСН.

Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный код вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо на имя заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова было направлено от имени председателя САД и РСТ Дмитрия Горина. Он объяснил мотивацию такого поступка.

У бизнес-туристов спрос на российские гостиницы вырос на 27%
«Рынок делового туризма показывает устойчивый рост от года к году: если в 2023 году оборот этой отрасли был 850 миллиардов рублей, в 2024 году в денежном выражении рынок вырос на 27% и достиг рекордной отметки в 1,05 триллиона рублей. Во втором полугодии этого года объем рынка прибавил 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В тоже время эксперты и отраслевое сообщество указывают на недостаточную прозрачность рынка — отсутствие отдельного кода затрудняет сбор достоверных данных о доле бизнес-туризма в экономике, его вкладе в ВВП и другие показатели. Это, в свою очередь, мешает формированию эффективной государственной поддержки и стратегий развития отрасли и негативно сказывается на развитии конкурентной среды.На наш взгляд, именно введение единого ОКВЭД позволит заложить основу для дальнейшего развития конкурентного рынка», — указал он.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
