Российская экономика сможет заработать куда больше денег, если выведет бизнес-туризм из непрозрачного поля, рассказал вице президент Российского союза туриндустрии (РСТ) , председатель Союза Агентств Делового туризма (САД) Дмитрий Горин в разговоре с НСН.



Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный код вида деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо на имя заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова было направлено от имени председателя САД и РСТ Дмитрия Горина. Он объяснил мотивацию такого поступка.

