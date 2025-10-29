Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров
Общий тираж романа главреда RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 88 тысяч экземпляров. Об этом со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ» сообщает RT.
Отмечается, что по итогам августа антиутопия вошла в список бестселлеров сети «Читай-город», а в октябре была признана «Книгой месяца». При этом и роман, и его автор были номинированы на Национальную литературную премию «Слово».
Также сообщается, что на интернет-площадках читатели оставили на роман более 3,5 тысячи отзывов.
Ранее Симоньян рассказала «Радиоточке НСН», что в её романе речь идёт конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии.
