Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров

Отмечается, что по итогам августа антиутопия вошла в список бестселлеров сети «Читай-город», а в октябре была признана «Книгой месяца». При этом и роман, и его автор были номинированы на Национальную литературную премию «Слово».

Также сообщается, что на интернет-площадках читатели оставили на роман более 3,5 тысячи отзывов.

Ранее Симоньян рассказала «Радиоточке НСН», что в её романе речь идёт конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии.

