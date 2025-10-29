Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров

Общий тираж романа главреда RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 88 тысяч экземпляров. Об этом со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ» сообщает RT.

Книгу Симоньян о конце света предзаказали более 10 тысяч человек

Отмечается, что по итогам августа антиутопия вошла в список бестселлеров сети «Читай-город», а в октябре была признана «Книгой месяца». При этом и роман, и его автор были номинированы на Национальную литературную премию «Слово».

Также сообщается, что на интернет-площадках читатели оставили на роман более 3,5 тысячи отзывов.

Ранее Симоньян рассказала «Радиоточке НСН», что в её романе речь идёт конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЛитератураКнигаМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры