СМИ: Жавший руку Путину генерал-полковник стал жертвой махинаций близких
Ветеран отстоял право на квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Генерал-полковник Николай Кизюн стал жертвой махинаций близких. Никулинская межрайонная прокуратура вступила в гражданский процесс, чтобы отменить оформленный обманом отказ от наследства и добиться признания мужчины законным наследником имущества умершего 14 февраля сына.
После похорон к пожилому человеку домой пришли вдова покойного Галина с нотариусом. Они подсунули пенсионеру документы для подписания, заверяя, что такова последняя воля его сына.
Поверив их словам, Николай поставил подпись, тем самым лишившись прав на квартиру, в которой жил. Вместе с нею всё остальное имущество, включая сбережения сына, которое должно было перейти к нему по наследству, достались вдове. Адвокат ветерана Александр Зорин назвал произошедшее «грубейшим нарушением нотариального производства».
Ветеран ранее жал руку президенту России Владимиру Путину на Параде Победы. Мужчина слабо видит и слышит.
