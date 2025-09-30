Путин назвал спецоперацию праведной битвой

По его словам, проводимая специальная военная операция — это праведная битва. «Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», — сказал глава государства.

В обращении отмечается, что россияне вместе защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

Также Путин указал, что в Донбассе и Новороссии возрождено и построено более 23,5 тысяч объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

