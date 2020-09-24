Путин рассказал, почему в России ситуация с COVID-19 лучше, чем у других стран
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса, а в России ситуации лучше благодаря своевременно принимаемым мерам.
«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства», - сказал российский лидер во время видеоконференции с избранными губернаторами.
В России ситуация «получше», заявил Путин, передает RT.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале второй волны коронавируса в стране, отметив, что она может стать гораздо более интенсивной, чем первая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru