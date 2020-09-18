Первый в мире повторный карантин ввели в Израиле
Израиль стал первой страной в мире, где вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Ограничения будут действовать три недели, власти могут продлить этот срок.
Как отмечает РИИ Новости, изначально планировалось ограничить передвижения радиусом в 500 метров от места проживания, но впоследствии правительство страны увеличило разрешённую дистанцию до одного километра. В пределах этой дистанции можно выходить в парки и на детские площадки, за пределы радиуса разрешается выбираться только на работу, за продуктами и лекарствами, в суд, на похороны, в Кнессет или на акции протеста.
По общему числу заболевших COVID-19 Израиль сейчас находится на 24-м месте в мире, опережая, например, Украину. Из 176,9 тысячи случаев 1,6 тысячи зафиксированы за минувшие сутки.
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