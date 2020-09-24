Трюдо объявил о второй волне коронавируса в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении к нации объявил о наступлении второй волны коронавируса в стране. По его словам, она может быть гораздо более интенсивной, чем первая.

Речь премьера транслировал телеканал CTV News.

Трюдо сообщил, что новые вспышки заражения отмечены на данный момент в четырех крупнейших провинциях страны.

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По его словам канадцы, скорее всего, не смогут отпраздновать День Благодарения, но у них есть шанс собраться за общим столом на Рождество.

Глава правительства призвал граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки от гриппа, сообщает телеканал «360».

Ежедневно в Канаде медики выявляют в среднем 1248 человек с коронавирусной инфекцией. В августе эта цифра равнялась примерна 300 человек.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев ранее сообщил, что в России уже не будет «повального» заражения населения коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КоронавирусКанада
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