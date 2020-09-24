Трюдо объявил о второй волне коронавируса в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении к нации объявил о наступлении второй волны коронавируса в стране. По его словам, она может быть гораздо более интенсивной, чем первая.

Речь премьера транслировал телеканал CTV News.

Трюдо сообщил, что новые вспышки заражения отмечены на данный момент в четырех крупнейших провинциях страны.