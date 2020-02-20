Путин рассказал, почему предложил на пост премьера Мишустина

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре... Мишустина никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент заявил, что он учитывал работу Мишустина по цифровизации в своем ведомстве.

«Учитывалось даже не то, что он провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — цитирует Путина RT.

Мишустина президент РФ также назвал честным человеком, сообщает «Свободная пресса».

Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, почему премьером решили сделать именно Михаила Мишустина. Он также назвал премьера супер специалистом с точки зрения цифровизации, а президент считает, что цифровизация должна быть одним из основных направлений. Политолог также отметил, что Мишустин сделал великолепную Федеральную налоговую службу, которая во многом опередила ряд стран Евросоюза. Помимо этого Марков считает Мишустина «технократом без выраженных политических амбиций».

