«Конституционный суд просто одобрил». Экс-судья о поправках в Конституцию

Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправках к Конституции, в том числе обнуление сроков действующего президента Владимира Путина дающее ему право избираться в 2024 году, соответствует Основному закону страны. Заключение КС обнародовано на его сайте.

Конституционному суду понадобилось меньше двух суток, чтобы вынести свое заключение о законности поправок, хотя он имело право рассматривать их в течение семи дней.

Судья КС в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН рассказала, почему Конституционный суд одобрил президентский законопроект.