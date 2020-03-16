«Конституционный суд просто одобрил». Экс-судья о поправках в Конституцию
Судья Конституционного суда в отставке в эфире НСН прокомментировала заключение КС по президентскому законопроекту.
Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправках к Конституции, в том числе обнуление сроков действующего президента Владимира Путина дающее ему право избираться в 2024 году, соответствует Основному закону страны. Заключение КС обнародовано на его сайте.
Конституционному суду понадобилось меньше двух суток, чтобы вынести свое заключение о законности поправок, хотя он имело право рассматривать их в течение семи дней.
Судья КС в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН рассказала, почему Конституционный суд одобрил президентский законопроект.
«Конституционный суд одобрил поправки, но не вынес правового решения. Я бы рассуждала, если бы речь шла о правовых аргументах, но правовые аргументы не являлись целью. Показательно, что все подряд, в одну кучу одобрили, не по отдельности все вопросы. И то, что так быстро рассмотрели - тоже показатель», - сказала Морщакова.
Напомним, на прошлой неделе законопроект о поправках одобрили все 85 региональных заксобраний страны, после чего его подписал президент Владимир Путин и отправил на проверку в Конституционный суд. В КС запрос президента поступил 14 марта.
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