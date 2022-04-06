Путин рассказал Орбану о переговорах с Украиной

В ходе телефонного разговора стороны отметили, что отношения между Москвой и Будапештом «продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе».

Кроме того, российский лидер информировал венгерского премьера о положении дел на переговорах России и Украины, а также дал «принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Орбан пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца,