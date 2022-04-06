Путин рассказал Орбану о переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора стороны отметили, что отношения между Москвой и Будапештом «продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе».
Кроме того, российский лидер информировал венгерского премьера о положении дел на переговорах России и Украины, а также дал «принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче».
Ранее агентство Reuters сообщило, что Орбан пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца,
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