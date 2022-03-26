Орбан возразил Зеленскому насчет нежелания Венгрии расширять санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что Будапешт выступает против расширения санкций в отношении России. По словам представителя Венгрии, его страна таким образом отстаивает собственные интересы, сообщает ТАСС со ссылкой на канал «М1».

Венгрия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

«Мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что Будапешт намерен держаться подальше от конфликта, пишет Газета.ru.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала поведение властей Венгрии на фоне спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» ее страны.


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Фото: pixabay.com
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