Орбан возразил Зеленскому насчет нежелания Венгрии расширять санкции против России

«Мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что Будапешт намерен держаться подальше от конфликта, пишет Газета.ru.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала поведение властей Венгрии на фоне спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» ее страны.



