СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Орбан также сказал, что пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, отмечает РИА Новости.

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«Он сказал, что ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что у него будут условия», - говорится в сообщении Reuters.

При этом, на сайте Кремля пока нет информации о сегодняшнем телефонном разговоре Путина с Орбаном.

Ранее сообщалось, что 4 апреля Путин поздравил Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Госсобрание Венгрии.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:УкраинаВенгрияВладимир Путин
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