СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Орбан также сказал, что пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, отмечает РИА Новости.