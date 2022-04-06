СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Орбан также сказал, что пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, отмечает РИА Новости.
«Он сказал, что ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что у него будут условия», - говорится в сообщении Reuters.
При этом, на сайте Кремля пока нет информации о сегодняшнем телефонном разговоре Путина с Орбаном.
Ранее сообщалось, что 4 апреля Путин поздравил Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Госсобрание Венгрии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Полиция Финляндии обвинила лайнеры РФ в нарушении воздушного пространства страны
- Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера
- СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским
- Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций
- Членство РФ в Совете по правам человека обсудят на Генассамблее ООН 7 апреля
- Рособрнадзор: в этом году на ЕГЭ вопросов по операции на Украине не будет
- Рубль сильнее теснит доллар и евро на Мосбирже
- Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности Украины
- Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов
- Володин: Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru