Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход Соединенных Штатов Америки в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перечеркнул многолетние усилия, которые были направлены на снижение вероятности военного конфликта. В частности, речь идет о применении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Он отметил, что США пошли на такие меры вместо того, чтобы вдумчиво обсудить проблемы международной безопасности. Путин также уточнил, что Россия после выхода Штатов из соглашения не сможет игнорировать сложившуюся ситуацию и ограничиться лишь декларацией о миролюбии со стороны Вашингтона, а также его союзников.

Российский глава выразил уверенность в необходимости возобновить полноценные переговоры по вопросу обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

Ранее США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что Россия всегда готова к переговорам, однако усомнился в их эффективности. По его словам, чтобы добиться успехов в решении вопроса о контроле над вооружениями, США необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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