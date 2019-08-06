Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход Соединенных Штатов Америки в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перечеркнул многолетние усилия, которые были направлены на снижение вероятности военного конфликта. В частности, речь идет о применении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что США пошли на такие меры вместо того, чтобы вдумчиво обсудить проблемы международной безопасности. Путин также уточнил, что Россия после выхода Штатов из соглашения не сможет игнорировать сложившуюся ситуацию и ограничиться лишь декларацией о миролюбии со стороны Вашингтона, а также его союзников.
Российский глава выразил уверенность в необходимости возобновить полноценные переговоры по вопросу обеспечении стратегической стабильности и безопасности.
Ранее США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что Россия всегда готова к переговорам, однако усомнился в их эффективности. По его словам, чтобы добиться успехов в решении вопроса о контроле над вооружениями, США необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира».
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