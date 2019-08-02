В Госдуме предупредили о новой гонке вооружений после окончания действия ДРСМД
Зампред комитета Госдумы по обороне рассказал НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в документе.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в эфире НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.
«Перспективы, на мой взгляд, плачевные. Прекращение действия договора говорит о безответственной политике США, второе, тем самым разрушается система европейской безопасности. Третье, я лично не верю, что американцы не будут ставить ракеты в европейской части мира. Четвёртое, мы предлагаем объявить мораторий на нераспространение ракет средней и меньшей дальности со стороны США и стран НАТО. И следующее, на мой взгляд, это ставит под сомнение подписание в дальнейшем договора СНВ-III, что может привести к новому витку гонки вооружений», — заключил Швыткин.
Кроме того, Россия готова жёстко отвечать на возможные действия американцев, добавил парламентарий.
«Наши действия будут в случае размещения ракет в европейской части. Это будет нацеленность наших ракет на те страны, где будут размещены ракеты, и конечно усиление средств ПВО и размещение ракет ближе к западным границам», — рассказал депутат.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, как Москве реагировать на предстоящие ракетные испытания в США после выхода Вашингтона из договора ДРСМД.
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