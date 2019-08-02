В Госдуме предупредили о новой гонке вооружений после окончания действия ДРСМД

«Перспективы, на мой взгляд, плачевные. Прекращение действия договора говорит о безответственной политике США, второе, тем самым разрушается система европейской безопасности. Третье, я лично не верю, что американцы не будут ставить ракеты в европейской части мира. Четвёртое, мы предлагаем объявить мораторий на нераспространение ракет средней и меньшей дальности со стороны США и стран НАТО. И следующее, на мой взгляд, это ставит под сомнение подписание в дальнейшем договора СНВ-III, что может привести к новому витку гонки вооружений», — заключил Швыткин.

Кроме того, Россия готова жёстко отвечать на возможные действия американцев, добавил парламентарий.

«Наши действия будут в случае размещения ракет в европейской части. Это будет нацеленность наших ракет на те страны, где будут размещены ракеты, и конечно усиление средств ПВО и размещение ракет ближе к западным границам», — рассказал депутат.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, как Москве реагировать на предстоящие ракетные испытания в США после выхода Вашингтона из договора ДРСМД.

