Госдума усомнилась в реальности перехода к «новой эре» контроля над вооружениями
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, почему предложения стран о переходе к «новой эре» в области контроля над вооружениями неэффективны.
США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Для этого они предлагают включить в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений. По мнению представителей двух стран, нужно активизировать усилия по снижению ядерных рисков. Стороны также не исключили продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опирающейся на важность Договора о нераспространении ядерного оружия.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что Россия всегда готова к переговорам, однако усомнился в их эффективности. По его словам, чтобы добиться успехов в решении вопроса о контроле над вооружениями, США необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира».
«Давайте исходить из того, что, Россия и Китай – это достаточно великие державы. Поэтому взоры Соединенных Штатов Америки, в данном случае и Австралии, обращены на них неслучайно, на нашу страну в том числе. Конечно же, можно говорить о ведении переговоров. Я бы не стал их. Но к подписанию какого-либо соглашения я отношусь достаточно скептически. Считаю, что говорить о какой-либо эре, которая ,возможно, опять же по вине Соединенных Штатов Америки скоропостижно закончится, нельзя . Из договора ДРСМД в одностороннем порядке вышли США. Это послужило прекращению его действия со 2 августа и поставило под сомнение договор ДРСМД. Это говорит о том, что США ведут в настоящее время безответственную политику. Заявление Помпео о возможном размещении ракет в Азии также говорит именно об этом. Поэтому еще раз хочу отметить, что для ведения переговоров, которые бы играли на пользу обеспечения мира в различных регионах, мы всегда открыты. Но переговоры ради переговоров... Поэтому Соединенные Штаты Америки должны задуматься о проведении своей политики в части ответственности и прекратить строительство однополярного мира. Сейчас весь мир обращен непосредственно к строительству многополярного мира, с учетом национальных интересов всех государств», - заключил собеседник НСН.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал мечты главы Пентагона Марка Эспера о размещении ракет средней дальности наземного базирования в Азии угрозой мировой безопасности и фактом, который лишний раз подтвердил нежелание США соблюдать разорванный договор РСМД.
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