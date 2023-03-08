В Финляндии рассказали о проблемах из-за разрыва связей с Россией

Как отмечается в материале, из-за ограничений рухнули двусторонние отношения между Финляндией и РФ. По данным портала, жизнь в приграничных районах «затихла», пишет RT.

«Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — отмечает Yle.

По словам профессора истории Университета Восточной Финляндии Марии Ляхтеенмяки, закрытие границы всегда влечет за собой «печальные последствия» для населения. Ляхтеенмяки отметила, что события, происходившие после обретения Финляндией независимости в 1918 году, напоминают нынешние. Как указала профессор, тогда приостановилась торговля и прекратилось культурное сотрудничество, «контакты с друзьями и родственниками были разорваны».

