В Финляндии рассказали о проблемах из-за разрыва связей с Россией
Жители юго-востока Финляндии столкнулись с бытовыми проблемами после закрытия границы с Россией. Об этом пишет портал Yle.
Как отмечается в материале, из-за ограничений рухнули двусторонние отношения между Финляндией и РФ. По данным портала, жизнь в приграничных районах «затихла», пишет RT.
«Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — отмечает Yle.
По словам профессора истории Университета Восточной Финляндии Марии Ляхтеенмяки, закрытие границы всегда влечет за собой «печальные последствия» для населения. Ляхтеенмяки отметила, что события, происходившие после обретения Финляндией независимости в 1918 году, напоминают нынешние. Как указала профессор, тогда приостановилась торговля и прекратилось культурное сотрудничество, «контакты с друзьями и родственниками были разорваны».
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