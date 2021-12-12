Путин рассказал о деятельности спецслужб США в России в 1990-е

«Я этих решений тогда не принимал, я работал в Петербурге в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде, и, даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Он отметил, что американские специалисты работали на некоторых предприятиях ядерного комплекса России. Это было предусмотрено подписанным межправсоглашением, рассказывает RT.

Ранее Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.

