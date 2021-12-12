Путин рассказал о деятельности спецслужб США в России в 1990-е
По словам президента Владимира Путина, агенты спецслужб США в 1990-е годы действовали на отдельных предприятиях ядерного комплекса РФ. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».
«Я этих решений тогда не принимал, я работал в Петербурге в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде, и, даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — цитирует РИА Новости Владимира Путина.
Он отметил, что американские специалисты работали на некоторых предприятиях ядерного комплекса России. Это было предусмотрено подписанным межправсоглашением, рассказывает RT.
Ранее Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.
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