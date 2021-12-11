Путин раскрыл число агентов ЦРУ среди советников правительства в начале 90-х

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», - заявил Путин.

Он рассказал, что дело завершилось в США судебным процессом. В ходе заседания и выяснилось, что обвиняемый являлся кадровым сотрудником ЦРУ.

Ранее, 9 декабря, Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в правительстве России в середине 1990-х годов работали кадровые сотрудники ЦРУ США, а в начале 2000-х годов он «вычистил всех». Путин отметил, что американские власти привлекли их к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая в кабмине, нарушали американское законодательство.

