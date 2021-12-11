Путин раскрыл число агентов ЦРУ среди советников правительства в начале 90-х
По словам президента РФ, среди советников российского правительства в начале 1990-х годов был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом российский лидер заявил в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» - его фрагмент показал телеканал «Россия-1» в субботу, 11 декабря.
«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», - заявил Путин.
Он рассказал, что дело завершилось в США судебным процессом. В ходе заседания и выяснилось, что обвиняемый являлся кадровым сотрудником ЦРУ.
Ранее, 9 декабря, Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в правительстве России в середине 1990-х годов работали кадровые сотрудники ЦРУ США, а в начале 2000-х годов он «вычистил всех». Путин отметил, что американские власти привлекли их к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая в кабмине, нарушали американское законодательство.
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