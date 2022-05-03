Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации ВС РФ на Украине

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора российский лидер рассказал о ходе спецоперации по защите республик Донбасса, «в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц».

Путин обратил внимание Макрона на тот факт, что Евросоюз игнорирует «военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители». По его словам, страны Запада могли бы способствовать прекращению этих злодеяний, в том числе прекратив поставки Киеву вооружений.

Также российский президент отметил, что Россия открыта к диалогу с Украиной, несмотря «на непоследовательность и неготовность украинской стороны к серьёзной работе».

Ранее телеканал BFM сообщил, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов.

