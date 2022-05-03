Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации ВС РФ на Украине
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора российский лидер рассказал о ходе спецоперации по защите республик Донбасса, «в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц».
Путин обратил внимание Макрона на тот факт, что Евросоюз игнорирует «военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители». По его словам, страны Запада могли бы способствовать прекращению этих злодеяний, в том числе прекратив поставки Киеву вооружений.
Также российский президент отметил, что Россия открыта к диалогу с Украиной, несмотря «на непоследовательность и неготовность украинской стороны к серьёзной работе».
Ранее телеканал BFM сообщил, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов.
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