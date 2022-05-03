СМИ: Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов, сообщает телеканал BFM.

Путин поздравил Макрона с переизбранием президентом Франции

Отмечается, что это первая беседа глав государств с момента избрания Макрона на второй президентский срок.

Ранее газета Figaro сообщила, что перед звонком Путину Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Франции Николя Саркози.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорРоссияВладимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон
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