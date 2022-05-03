СМИ: Макрон и Путин провели телефонный разговор
3 мая 202216:08
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов, сообщает телеканал BFM.
Отмечается, что это первая беседа глав государств с момента избрания Макрона на второй президентский срок.
Ранее газета Figaro сообщила, что перед звонком Путину Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Франции Николя Саркози.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru