Путин рассказал канцлеру ФРГ Шольцу о неонацистах на Украине

Путин также рассказал, что более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники радикалами. Они используются ими в качестве живого щита. Всяческие попытки людей покинуть контролируемые украинскими силовиками районы националисты пресекают с помощью оружия, добавил он.

«В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Украиной и её радикалами. Западные страны в течение восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей Донбасса», - подчеркнул российский лидер.

Президент России призвал канцлера Германии оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев, проинформировали в пресс-службе Кремля.

Ранее в Берлине заявили, что считают правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО.

