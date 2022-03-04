Путин рассказал канцлеру ФРГ Шольцу о неонацистах на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили развитие ситуации на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе российского лидера.

Как отмечается, Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил главе правительства Германии цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы.

Российский президент подчеркнул, что украинские формирования неонацистов обладают значительным влиянием в республике. По его словам, они действуют по примеру других террористов, размещая ударные вооружения в жилых кварталах.

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Путин также рассказал, что более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники радикалами. Они используются ими в качестве живого щита. Всяческие попытки людей покинуть контролируемые украинскими силовиками районы националисты пресекают с помощью оружия, добавил он.

«В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Украиной и её радикалами. Западные страны в течение восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей Донбасса», - подчеркнул российский лидер.

Президент России призвал канцлера Германии оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев, проинформировали в пресс-службе Кремля.

Ранее в Берлине заявили, что считают правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорПереговорыФРГВладимир Путин
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