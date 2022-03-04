Берлин считает правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО
Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением, сообщает RT со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — заявил он.
Отмечается, что вопрос вступления Киева и Тбилиси в НАТО не стоит на повестке дня.
Как сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, НАТО продолжит оказывать «решительную поддержку» Грузии и Украине.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.
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