Берлин считает правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО

Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением, сообщает RT со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — заявил он.

Отмечается, что вопрос вступления Киева и Тбилиси в НАТО не стоит на повестке дня.

Как сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, НАТО продолжит оказывать «решительную поддержку» Грузии и Украине.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Украину используют страны НАТО, однако осознание этого не дает надежды на улучшение отношений с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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