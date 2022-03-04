Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

По его словам, при этом страна продолжает получать от Москвы газ, уголь и нефть, так как отказаться сразу от всех поставок из России не получится, поскольку Германия - ключевой покупатель российского газа в Европе.

Отмечается, что Германия начала строить два терминала для приема сжиженного природного газа. Главным поставщиком, как ожидается, станут США.

Напомним, Сербия будет получать российский газ по цене 270 долларов за тысячу кубометров до 1 июня, к этому времени будет подписан газовый контракт на 10 лет, сообщил агентству Танюг генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

