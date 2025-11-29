В Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов

Пожар произошел на складе аккумуляторов в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ОЭЗ.

Возгорание зафиксировали на складе площадью 5 тысяч квадратных метров. По данным ОЭЗ, обошлось без раненых или погибших.

«Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте... делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

Ранее в Таганроге Ростовской области на территории промзоны склад загорелся из-за попадания БПЛА.