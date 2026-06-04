Путин заявил, что Конституция позволяет ему идти на новый срок

Президент Владимир Путин заявил, что конституция Российской Федерации позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030-м, но говорить об этом сейчас рано.

Путин заявил, что даже не думает сейчас по теме переизбрания, так как надо решать стоящие перед Россией вопросы.

Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин также сообщил журналистам, что Вооруженные силы России полностью контролируют ЛНР, а также более 85% ДНР и почти 80% Запорожской области, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

