Путин заявил, что Конституция позволяет ему идти на новый срок
Президент Владимир Путин заявил, что конституция Российской Федерации позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030-м, но говорить об этом сейчас рано.
Путин заявил, что даже не думает сейчас по теме переизбрания, так как надо решать стоящие перед Россией вопросы.
Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин также сообщил журналистам, что Вооруженные силы России полностью контролируют ЛНР, а также более 85% ДНР и почти 80% Запорожской области, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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