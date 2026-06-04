Путин раскрыл проценты контролируемых Россией территорий Донбасса

Вооруженные силы России полностью контролируют Луганскую народную республику, а также более 85% Донецкой народной республики и почти 80% Запорожской области.

Глава государства уточнил, что российские военные ежедневно продолжают наступательные действия и уже взяли под контроль дополнительно около 2440 квадратных километров территории.

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Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер подчеркнул, что установление полного контроля над Донбассом и заключение сделки по украинскому урегулированию абсолютно не противоречат друг другу.

Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями зарубежных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. Там же лава государства заявил, что ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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