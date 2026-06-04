Путин раскрыл проценты контролируемых Россией территорий Донбасса
Вооруженные силы России полностью контролируют Луганскую народную республику, а также более 85% Донецкой народной республики и почти 80% Запорожской области.
Глава государства уточнил, что российские военные ежедневно продолжают наступательные действия и уже взяли под контроль дополнительно около 2440 квадратных километров территории.
Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер подчеркнул, что установление полного контроля над Донбассом и заключение сделки по украинскому урегулированию абсолютно не противоречат друг другу.
Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями зарубежных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. Там же лава государства заявил, что ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Перезапуск на «Первом канале»: Как «утрясти» правовые споры вокруг «Фабрики звезд»
- Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы
- Делягин рассказал, как сделать выгодным тоннель из Чукотки в Аляску
- Путин заявил, что Конституция позволяет ему идти на новый срок
- Американист не поверил в строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской
- Путин раскрыл проценты контролируемых Россией территорий Донбасса
- Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было
- Россиянка Диана Шнайдер проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»
- Политолог Лукьянов оценил риски начала конфликта Украины с Белоруссией
- Медиаменеджер высказался о стоящих на краю пропасти российских СМИ