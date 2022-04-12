Путин: Расчеты за газ в рублях минимизируют последствия санкций для Минска
Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные последствия санкций для Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ, которые поставляются в Белоруссию для внутреннего потребления.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции
- Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей
- Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине
- Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию
- Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны
- Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта
- Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать
- Стало известно, по кому ударит снижение ВВП РФ
- «Спецоперация Британии». Лукашенко прокомментировал события в Буче
- СМИ: Сеть магазинов Obi уходит из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru