Путин: Расчеты за газ в рублях минимизируют последствия санкций для Минска

По его словам, Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ, которые поставляются в Белоруссию для внутреннего потребления.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.

