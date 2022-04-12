Путин: Расчеты за газ в рублях минимизируют последствия санкций для Минска

Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные последствия санкций для Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В Венгрии заявили, что оплата российского газа в рублях не нарушит санкции

По его словам, Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ, которые поставляются в Белоруссию для внутреннего потребления.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазВладимир ПутинСанкцииРоссия
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