Путин проводит заседание Совета Безопасности на тему спецоперации на Украине

Сейчас президент России Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности РФ, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что главной темой собрания стала российская спецоперация на Украине.

Сенатор Климов посоветовал Зеленскому бежать из Украины, а не обсуждать нейтралитет с Россией

Президент подчеркнул, что основные военные столкновения российских служащих происходят с отрядами националистов.

Ранее политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Владимира Путина уже не интересуют никакие уступки, на которые готова пойти Украина для завершения военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраинаСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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