Путин прокомментировал слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию
Российский президент Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не начала бы спецоперацию, сообщает РИА Новости.
Как заявил глава государства, Маргарет Тэтчер, когда была британским премьером, начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.
«Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», - заявил Путин.
Также президент России заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Он напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
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