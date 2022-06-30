Путин прокомментировал слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

Российский президент Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не начала бы спецоперацию, сообщает РИА Новости.

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Как заявил глава государства, Маргарет Тэтчер, когда была британским премьером, начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.

«Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», - заявил Путин.

Также президент России заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Он напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинБорис Джонсон
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