Путин прокомментировал слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

Как заявил глава государства, Маргарет Тэтчер, когда была британским премьером, начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.

«Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», - заявил Путин.

Также президент России заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Он напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

