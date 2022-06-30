Путин: РФ зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры в Швеции и Финляндии

Также президент заявил, что российские власти не обеспокоены вероятным членством этих двух стран в военном альянсе.

Накануне НАТО объявил о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Был подписан трехсторонний меморандум.

