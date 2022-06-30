Путин: РФ зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры в Швеции и Финляндии
30 июня 202200:21
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент заявил, что российские власти не обеспокоены вероятным членством этих двух стран в военном альянсе.
Накануне НАТО объявил о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Был подписан трехсторонний меморандум.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru