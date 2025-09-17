Путин продлил контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров

Речь идёт о специальных экономических мерах по ввозу и вывозу продукции и сырья, которые были введены 8 марта 2022 года и предусматривали ограничения на внешнюю торговлю, за исключением дружественных стран и товаров для личного пользования.

В частности, в утверждённый кабмином список вошли технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

