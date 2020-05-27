Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки»
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в среду, 27 мая, предложил упростить регулирование удаленного режима работы в стране. Однако в то же время он призвал защитить права работников.
«При этом нужно исходить из главного - права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены», - сказал глава государства.
В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ понятия удаленной и комбинированной занятости. Глава ведомства привел данные, согласно которым в настоящее время в удаленном режиме продолжают работать 10 процентов трудоспособного населения — или 5,6 млн граждан.
Ранее о необходимости легализовать дистанционный режим работы в ходе выступления в Госдуме заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что многие россияне находясь на самоизоляции, почувствовали вкус удаленной работы, и теперь не хотят тратить время на дорогу до офиса и обратно.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила документ, предлагающий обязать работодателей компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно. К примеру, это может касаться оплаты электроэнергии, а также программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, передает сайт «Подмосковье сегодня».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- Путин и саудовский принц договорились о выполнении сделки ОПЕК+
- Глава Удмуртии Бречалов подтвердил заражение COVID-19
- Путин назвал главные части нацплана по восстановлению экономики
- Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки»
- Кадыров рассказал о своем праве заболеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru