Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в среду, 27 мая, предложил упростить регулирование удаленного режима работы в стране. Однако в то же время он призвал защитить права работников.

«При этом нужно исходить из главного - права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены», - сказал глава государства.

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В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ понятия удаленной и комбинированной занятости. Глава ведомства привел данные, согласно которым в настоящее время в удаленном режиме продолжают работать 10 процентов трудоспособного населения — или 5,6 млн граждан.

Ранее о необходимости легализовать дистанционный режим работы в ходе выступления в Госдуме заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что многие россияне находясь на самоизоляции, почувствовали вкус удаленной работы, и теперь не хотят тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила документ, предлагающий обязать работодателей компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно. К примеру, это может касаться оплаты электроэнергии, а также программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РаботаМинтрудПутин
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