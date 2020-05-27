Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки»

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ понятия удаленной и комбинированной занятости. Глава ведомства привел данные, согласно которым в настоящее время в удаленном режиме продолжают работать 10 процентов трудоспособного населения — или 5,6 млн граждан.



Ранее о необходимости легализовать дистанционный режим работы в ходе выступления в Госдуме заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что многие россияне находясь на самоизоляции, почувствовали вкус удаленной работы, и теперь не хотят тратить время на дорогу до офиса и обратно.



Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила документ, предлагающий обязать работодателей компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно. К примеру, это может касаться оплаты электроэнергии, а также программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, передает сайт «Подмосковье сегодня».

