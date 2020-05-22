«Голь на выдумки хитра». Воденников о перспективах работы на «удаленке»
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России предложено массово наказывать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты. В настоящее время уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от ста тысяч рублей.
Дмитрий Воденников: «Может быть, это и хорошо, может быть, это и правильно. И вообще, хорошо бы, чтобы закон работал, чтобы законы выполнялись. Но в России такая огромная история беззаконья, которая в итоге считалась законной, что я не очень люблю читать, что ужесточается какая-то уголовная ответственность. Я сразу думаю про тех людей, которые окажутся в состоянии неволи. С другой стороны, я понимаю, для того чтобы восстановить некую общую нравственную экономику, мы должны все-таки начать работать по закону», – прокомментировал в беседе с НСН Дмитрий Воденников.
Опрос: Каждая пятая компания останется на «удаленке» после карантина
Каждая пятая компания после завершения самоизоляции планирует продлить формат удаленной работы для сотрудников. Данные опроса приводит сервис Superjob.
Дмитрий Воденников: «Я преподаю в нескольких литературных школах. И, мне казалось, что это почти невозможно – разговаривать с людьми, разбирать их текст, вести обсуждения, когда ты работаешь на «удаленке». И вдруг, что называется голь на выдумки хитра, или пока не грянет гром – мужик не перекрестится. Так вот я и эта голь, и этот мужик, который перекрестился и оказался на выдумки хитер, я вдруг понял, что такая возможность есть. Сюда же относится новость, что Кембридж закрывается для живого обучения, переходит в следующем году в онлайн-формат. Я выступал в Кембридже, и я подумал, что мы станем жить в системе нового мира, когда действительно ты можешь большинство работ делать удаленно», – отметил он в эфире НСН.
Продажи билетов в театры возобновятся 1 августа
Продажи билетов в театры возобновятся первого августа. Об этом информирует Министерство культуры РФ.
Дмитрий Воденников: «К вопросу об «удаленке», я думаю, что самые пострадавшие – это именно театральные люди. Мы, конечно, смотрим очень многие вещи, показанные через трансляции, но, мне кажется, дыхание зала, которое есть во время спектакля, это почти неотчуждаемая составляющая настоящего театра. Пусть с первого августа будут продаваться билеты», – подытожил Дмитрий Воденников в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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