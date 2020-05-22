«Голь на выдумки хитра». Воденников о перспективах работы на «удаленке»

Дмитрий Воденников: «Я преподаю в нескольких литературных школах. И, мне казалось, что это почти невозможно – разговаривать с людьми, разбирать их текст, вести обсуждения, когда ты работаешь на «удаленке». И вдруг, что называется голь на выдумки хитра, или пока не грянет гром – мужик не перекрестится. Так вот я и эта голь, и этот мужик, который перекрестился и оказался на выдумки хитер, я вдруг понял, что такая возможность есть. Сюда же относится новость, что Кембридж закрывается для живого обучения, переходит в следующем году в онлайн-формат. Я выступал в Кембридже, и я подумал, что мы станем жить в системе нового мира, когда действительно ты можешь большинство работ делать удаленно», – отметил он в эфире НСН.

