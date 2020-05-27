В Минэкономразвития призвали легализовать «удалёнку»

В России необходимо легализовать дистанционный режим работы – так называемую «удалёнку». Как пишет РИА Новости, об этом, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, пандемия коронавируса лишь ускорила принятие этого решения.

По словам главы Минэкономразвития, очень многие россияне, находясь на самоизоляции, почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до офиса и места обратно.

Напомним, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство занимается подготовкой законодательных инициатив по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости. Это делается для того, чтобы жители России могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.