Путин признал США сверхдержавой

Российский лидер Владимир Путин назвал очевидным тот факт, что США является сверхдержавой. Об этом президент России заявил в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщило агентство РИА Новости.

Глава государства отметил, что «огромная и уникальная страна» за 300 с лишним лет превратилась в сверхдержаву, в этом заслуга талантливого американского народа.

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Вместе с тем он подчеркнул, что большинству государств, в том числе союзникам Вашингтона, не нравится монополия США.

Ранее официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СШАВладимир Путин

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