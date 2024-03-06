Путин признал США сверхдержавой
Российский лидер Владимир Путин назвал очевидным тот факт, что США является сверхдержавой. Об этом президент России заявил в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщило агентство РИА Новости.
Глава государства отметил, что «огромная и уникальная страна» за 300 с лишним лет превратилась в сверхдержаву, в этом заслуга талантливого американского народа.
Вместе с тем он подчеркнул, что большинству государств, в том числе союзникам Вашингтона, не нравится монополия США.
Ранее официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Киеву.
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