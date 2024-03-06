Путин признал США сверхдержавой

Российский лидер Владимир Путин назвал очевидным тот факт, что США является сверхдержавой. Об этом президент России заявил в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщило агентство РИА Новости.

Глава государства отметил, что «огромная и уникальная страна» за 300 с лишним лет превратилась в сверхдержаву, в этом заслуга талантливого американского народа.