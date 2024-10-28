Су-35 России предотвратил столкновение с Boeing P-8 над Средиземным морем

Противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий коалиции во главе с США, сблизился с самолетом Су-35 ВКС России над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он уточнил, что инцидент произошел во время планового полета российского Су-35. Российский пилот принял своевременные меры для предотвращения столкновения. Игнасюк также отметил, что авиация международной антитеррористической коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.