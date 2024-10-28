Су-35 России предотвратил столкновение с Boeing P-8 над Средиземным морем
Противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий коалиции во главе с США, сблизился с самолетом Су-35 ВКС России над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
Он уточнил, что инцидент произошел во время планового полета российского Су-35. Российский пилот принял своевременные меры для предотвращения столкновения. Игнасюк также отметил, что авиация международной антитеррористической коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.
Помимо этого, в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 11 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии со стороны коалиции. Эти нарушения включали два полета истребителей F-15 и F/A-18, а также самолета радиотехнической разведки MС-12W.
Игнасюк добавил, что за тот же период произошло четыре случая несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов со стороны коалиции, что нарушает протоколы деконфликтации, принятые 9 декабря 2019 года, передает «Радиоточка НСН».
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