Госдеп: Путин лично следит за Конгрессом США
Президент России Владимир Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера.
«Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — заявил дипломат.
Он отметил, что не только противники, но и союзники Соединенных Штатов «пристально наблюдают» за событиями в Конгрессе.
Ранее Белый дом заявил, что Украина продолжит терять позиции без американской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru