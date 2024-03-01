Госдеп: Путин лично следит за Конгрессом США

Президент России Владимир Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера.

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«Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — заявил дипломат.

Он отметил, что не только противники, но и союзники Соединенных Штатов «пристально наблюдают» за событиями в Конгрессе.

Ранее Белый дом заявил, что Украина продолжит терять позиции без американской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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