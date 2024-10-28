СМИ: Группа перебежчиков из КНДР намерена вести психологическую войну на Украине

Почти 200 перебежчиков из Северной Кореи, проживающих в Южной Корее, решили отправиться на Украину для участия в психологической войне, сообщает газета South China Morning Post.

Это бывшие солдаты, обладающие от семи до десяти лет военного опыта, планируют использовать свои знания о северокорейских вооруженных силах, чтобы «подорвать и деморализовать» их на фоне сообщений о переброске военных из КНДР в Россию.

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69-летний Ан Чан Ир, один из участников группы, подчеркнул, что они все являются ветеранами, которые лучше других понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи. Он отметил, что они готовы отправиться «куда угодно», чтобы работать в качестве «агентов психологической войны». В частности, они планируют использовать громкоговорители, распространять листовки и выполнять функции переводчиков.

Другой ветеран, Ли Мин Бок, опубликовал открытое письмо к посольству Украины в Сеуле, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить им помочь северокорейским солдатам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
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