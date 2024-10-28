СМИ: Группа перебежчиков из КНДР намерена вести психологическую войну на Украине

Почти 200 перебежчиков из Северной Кореи, проживающих в Южной Корее, решили отправиться на Украину для участия в психологической войне, сообщает газета South China Morning Post.

Это бывшие солдаты, обладающие от семи до десяти лет военного опыта, планируют использовать свои знания о северокорейских вооруженных силах, чтобы «подорвать и деморализовать» их на фоне сообщений о переброске военных из КНДР в Россию.