В Кирове в результате пожара пострадала трехлетняя девочка

В Кирове произошло возгорание кровли 10-квартирного деревянного дома, площадь которого составила 450 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар был локализован, однако, по предварительной информации, пострадала трехлетняя девочка. Ее госпитализировали.

При пожаре в московском автосервисе пострадали три человека

На месте происшествия работают 24 специалиста и шесть единиц техники.

Пожар возник на улице Карла Маркса, и сотрудники МЧС активно ведут борьбу с огнем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Кировская ОбластьПожар

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