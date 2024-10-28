В Кирове в результате пожара пострадала трехлетняя девочка
28 октября 202422:36
В Кирове произошло возгорание кровли 10-квартирного деревянного дома, площадь которого составила 450 квадратных метров.
По данным МЧС, пожар был локализован, однако, по предварительной информации, пострадала трехлетняя девочка. Ее госпитализировали.
На месте происшествия работают 24 специалиста и шесть единиц техники.
Пожар возник на улице Карла Маркса, и сотрудники МЧС активно ведут борьбу с огнем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru