Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
России безразлично, кого изберут президентом США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание», он указал, что Москва готова к конструктивным отношениям с каждым.
«Нам абсолютно всё равно, кого изберут... С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения», - сказал зампред Совбеза.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в первый уикенд
- Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО
- Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
- Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни
- Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
- Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
- Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
- Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
- В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
- СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru