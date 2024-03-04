Медведев: России все равно, кого изберут президентом США

России безразлично, кого изберут президентом США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Выступая на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание», он указал, что Москва готова к конструктивным отношениям с каждым.

«Нам абсолютно всё равно, кого изберут... С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения», - сказал зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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