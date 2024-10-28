Дроны атаковали военную базу США в Сирии
Четыре беспилотных летательных аппарата нанесли удар по военной базе США на востоке Сирии. Было атаковано нефтяное месторождение Аль-Омар близ города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что атака велась с северо-восточной стороны. Их целью были объекты внутри базы, которые были успешно поражены.
Два беспилотника также поразили указанную базу днем ранее, 27 октября. Всего в Сирии находятся четыре американских пункта присутствия и 24 базы.
Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы — Хашема Сафиеддина. Об этом сообщило «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru