Дроны атаковали военную базу США в Сирии

Четыре беспилотных летательных аппарата нанесли удар по военной базе США на востоке Сирии. Было атаковано нефтяное месторождение Аль-Омар близ города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что атака велась с северо-восточной стороны. Их целью были объекты внутри базы, которые были успешно поражены.

Два беспилотника также поразили указанную базу днем ранее, 27 октября. Всего в Сирии находятся четыре американских пункта присутствия и 24 базы.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы — Хашема Сафиеддина. Об этом сообщило «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:СирияБеспилотникиСША

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