Дроны атаковали военную базу США в Сирии

Отмечается, что атака велась с северо-восточной стороны. Их целью были объекты внутри базы, которые были успешно поражены.

Два беспилотника также поразили указанную базу днем ранее, 27 октября. Всего в Сирии находятся четыре американских пункта присутствия и 24 базы.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы — Хашема Сафиеддина. Об этом сообщило «Радиоточка НСН».

