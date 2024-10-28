Движение в центре Тбилиси восстановлено после митинга оппозиции

В центре Тбилиси восстановлено автомобильное движение после завершения митинга оппозиции у здания парламента, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, после того как протестующие покинули проспект Руставели, движение было открыто для транспорта в обе стороны. На данный момент на площади, прилегающей к парламенту, проводится демонтаж сцены, а также работают команды по уборке.

Вашингтон пригрозил Тбилиси мерами за отход от евроатлантического курса

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где большинство голосов снова получила правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет.

Оппозиционные силы, обвиняющие «Грузинскую мечту» в отходе от евроинтеграционного курса и сближении с Россией, заявили о непризнании результатов голосования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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