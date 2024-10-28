Движение в центре Тбилиси восстановлено после митинга оппозиции

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где большинство голосов снова получила правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет.

Оппозиционные силы, обвиняющие «Грузинскую мечту» в отходе от евроинтеграционного курса и сближении с Россией, заявили о непризнании результатов голосования, передает «Радиоточка НСН».

