Шойгу обсудил с президентом ОАЭ украинскую политику

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил украинскую проблематику, вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннее взаимодействие с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом сообщил сайт Совбеза России.

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Сообщается, что ключевой темой встречи было укрепление доверительного диалога ОАЭ и россии, в частности, вопросы наращивания делегационных обменов и реализации совместных проектов.

Встреча состоялась в атмосфере взаимодоверия и дружбы, которая характерна для нынешнего уровня отношений двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин принял у себя дома главу ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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