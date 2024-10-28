Шойгу обсудил с президентом ОАЭ украинскую политику
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил украинскую проблематику, вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннее взаимодействие с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом сообщил сайт Совбеза России.
Сообщается, что ключевой темой встречи было укрепление доверительного диалога ОАЭ и россии, в частности, вопросы наращивания делегационных обменов и реализации совместных проектов.
Встреча состоялась в атмосфере взаимодоверия и дружбы, которая характерна для нынешнего уровня отношений двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин принял у себя дома главу ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru